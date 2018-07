Königsberger Damen gewinnen zum Saisonabschluss

Damen, Bezirksklasse 1





Während die Königsberg Tennis-Damen siegten, verloren die Herren knapp.Gegen TC Heidingsfeld-Würzburg gelang dem TVK ein Sieg (6:3). Steffi Hümpfner (4:6, 6:2, 10:4) und Antonia Kaspar (4:6, 6:6, 10:5) behielten im Match-Tiebreak die Nerven. Nach Niederlagen von Elfriede Säubert-Kaspar (1:6, 2:6) und Marliese Elflein (1:6, 6:2, 3:10) bereiteten Dorothea Kaspar (6:2, 6:4) und Julia Kaspar (6:3, 6:2) durch ihre Siege eine gute Ausgangslage. Hümpfner/Kaspar (1:6, 6:4, 10:7) drehten das Match im zweiten Satz und bewiesen erneut Nervenstärke im Match-Tiebreak. Ebenso setzten sich Julia und Dorothea Kaspar durch (6:4, 6:0). Das Doppel Säubert-Kaspar (4:6, 4:6) ging an die Gegner. Die Damenmannschaft steht nach dem Aufstieg mit nur einer Niederlage auf Platz 2 der Bezirksklasse 1.Die erste Herrenmannschaft lieferte sich ein heißes Match gegen den Tabellenersten TC RW Bad Kissingen (4:5). Anton Sauter (0:6, 1:6), Joachim Volk (0:6, 4:6) und Matthias Büttner (2:6, 0:6) verloren ihre Einzel in zwei Sätzen. Thomas Schneider entschied den zweiten Satz für sich, zog aber im Match-Tiebreak den Kürzeren (4:6, 6:3, 7:10). Die Siege von Marco Schmitt (6:3, 6:3) und Eugen Nold (6:4, 1:6, 11:9) bewahrten den Königsbergern noch die Chance auf den Gesamtsieg. Die Doppel Volk/Schneider (7:5, 6:0) und Schmitt/Nold (6:2, 6:3) gewann der TVK. Das Doppel Sauter/ Büttner (4:6, 1:6) ging an die Heimmannschaft. Nach dieser Niederlage stehen die Herren I mit 6:4-Punkten auf Platz 3.Der Tabellenerste TSV Werneck war zu Gast bei den TVK-Junioren (0:6). Gegen die Wernecker Jungs hatten es die Königsberger schwer. Paula König musste sich knapp geschlagen geben (4:6, 5:7). Auch Niclas Krug (2:6, 3:6), Carmen Eckert (0:6, 0:6) und Noah Knight (2:6, 0:6) mussten die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Die Doppel von König/Eckert (0:6, 1:6) und Krug/Knight (3:6, 0:6) gingen an den TSV.Die Jüngsten fuhren gegen den TSV Güntersleben IV einen klaren Sieg ein (3:0). Johann Merz (6:0, 6:1) und Yannik Lutsch (6:1, 6:2) setzten sich in den Einzeln durch und ließen den Gegnern auch im Doppel keine Chance (6:2, 6:2).