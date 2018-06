Königsberg ohne Glück

Damen, Bezirksklasse 1





Herren I, Bezirksklasse 2





Juniorinnen, Bezirksklasse 1





Bambino, Bezirksklasse 2



sn



3:8 ist die Bilanz der Match-Tiebreaks, die am vergangenen Wochenende die Entscheidung in vielen Matches der Königsberger Tennisspieler brachten. Die TVKler hoffen auf mehr Erfolg in den nächsten Spielen.Die Damenmannschaft musste sich gegen den Tabellenersten TC Weiße Mühle Estenfeld geschlagen geben (3:6). Anja Fößel (6:3, 3:6, 12:10) und Antonia Kaspar (7:5, 3:6), 10:7) verstanden es, nach einem verlorenen zweiten Satz wieder an die Leistung des ersten Satzes anzuknüpfen, und setzten sich im Match-Tiebreak durch. Steffi Hümpfner holte einen 2:5-Rückstand im zweiten Satz auf und siegte (6:3, 7:5). Nach Niederlagen von Elfriede Säubert-Kaspar (1:6, 3:6), Marliese Elflein (4:6, 0:6) und Julia Kaspar (1:6, 3:6) stand es vor den Doppeln 3:3-Unentschieden. In den Doppel hatte der TVK nichts zu melden: Hümpfner/Kaspar A. (1:6, 3:6), Säubert-Kaspar/Kaspar J. (1:6, 2:6), Elflein/Bockelt (1:6, 1:6).Auch die Herren I mussten eine Niederlage gegen TC Schweinfurt einstecken (2:7). Anton Sauter (2:6, 0:6) und Joachim Volk (1:6, 2:6) hatten gegen LK7-Spieler des TC Schweinfurt ein schweres Los gezogen. Matthias Büttner verpasste nach einem souveränen ersten Satz nur knapp im Match-Tiebreak den Sieg (6:0, 3:6, 7:10). Auch Eugen Nold hatte die Chance, trotz eines verlorenen ersten Satzes den zweiten Satz im Tiebreak für sich zu entscheiden (3:6, 6:7). Nur Thomas Schneider (6:4, 6:3) und Andreas Treutlein (6:4, 6:3) hielten die Königsberger Fahne hoch. Die anschließenden Doppel Sauter/Volk (0:6, 0:6), Büttner/Schneider (6:2, 2:6, 7:10) und Treutlein/Nold (2:6, 0:6) gingen alle an die Gegner.Gegen TC Gemünden reichte es für die Juniorinnen des TC Knetzgau mit der Königsbergerin Dorothea Kaspar nur zu einem 3:3-Unentschieden. In den Einzeln gingen Dorothea Kaspar (6:3, 6:2), Anna-Lena Jilke (6:3, 6:4) und Tabea Schmitt (6:3, 6:0) als Siegerinnen vom Platz. Nach einer Aufgabe durch Selina Dirschbacher war nur ein Doppelerfolg zum Gesamtsieg erforderlich. Kaspar/Jilke (6:4, 3:6, 3:10) starteten mit einem gewonnenen ersten Satz. Die Gegnerinnen punkteten im zweiten Satz und überzeugten auch im Match-Tiebreak. Das Doppel Issig Leonie/Schmitt Chiara ging an die Gäste (2:6, 3:6).Den Bambinos fehlte gegen TSV Güntersleben das Glück. In den Einzeln durch Johann Merz (6:4, 3:6, 8:10) und Matheo Büttner (5:7, 6:4, 6:10) fiel die Entscheidung der spannenden Matches jeweils erst im Match-Tiebreak zugunsten der Gegner. Das anschließende Doppel Merz/Büttner (0:6, 3:6) holte sich ebenfalls der TSV Güntersleben.