Königsberg lädt zu einer Reise ins Mittelalter ein

Der Zweckverband Deutscher Burgenwinkel veranstaltet zusammen mit der Stadt Königsberg am Sonntag, 8. Juli, den zweiten Burgenwinkeltag auf dem Schlossberg. Los geht der Reigen der Veranstaltungen dort um 11 Uhr.

Der Zweckverband Deutscher Burgenwinkel hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Alltag und das Leben auf mittelalterlichen Burgen und Städten erlebbar zu machen. Bei freiem Eintritt laden die Veranstalter deshalb zu einem mittelalterlichen Spektakel auf dem Königsberger Schlossberg ein. In Zusammenarbeit mit vielen Königsberger Gruppen und Handwerkern ist ein umfangreiches Programm entstanden, das Jung und Alt gleichermaßen ansprechen soll.

Das bunte Programm umfasst Mitmachaktionen, Vorträge und Vorführungen sowie ein Kinderprogramm. Außerdem stellen viele Königsberger Handwerker

historische Techniken und Arbeitsweisen vor.

So können Gäste der Veranstaltung mithelfen, einen Holzstamm zu durchbohren, wie er in mittelalterlichen Wasserleitungen Verwendung fand, oder sich über alte Holzbearbeitungstechniken informieren.

Man kann viel Wissenswertes über die Falknerei, das Kämpfen mit dem Langschwert oder über den Königsberger Schlossbrunnen, einen der tiefsten seiner Art, erfahren. Für die kleinen Gäste gibt es einen Steckenpferdlauf, eine Turnierbahn mit drei Abenteuern oder die Möglichkeit, Kopfschmuck, Geldsäckchen oder Schatzkästchen zu basteln. Die Handwerker führen Techniken der Leder-, Metall-, Textil- und Steinbearbeitung vor. Für das leibliche Wohl ist in der Schlossberggaststätte gesorgt. red