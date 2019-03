Holzhausen in Bayern vor 14 Stunden

Königsberg lädt zu Bürgerversammlungen

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass am Montag, 11. März, im Königsberger Rathaus und am Freitag, 15. März, in Holzhausen im Sportheim Bürgerversammlungen stattfindet. Beginn der Versammlungen ist jewe...