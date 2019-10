Königs- und Preisschießen

Die Schützengesellschaft Rothhausen sucht einen Schützenkönig. Dazu finden am 12., 14., 19. und 21. Oktober Schießabende im Schützenhaus statt. Schießzeiten sind jeweils von 19 bis 22 Uhr. Teilnehmen dürfen alle Mitglieder der Schützengesellschaft. Es wird auch wieder ein Jugendkönig ermittelt. Die Schützenproklamation ist am 9. November ab 19 Uhr im Schützenhaus. In diesem Jahr besteht für alle Bürger die Möglichkeit, am Schießen um die Schirmherrenscheibe teilzunehmen. Es können auch Mannschaften gebildet werden. Die Schießzeiten sind dieselben wie beim Königsschießen. sek