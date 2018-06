Königs-Einholung der Schützen

red



Am Samstag, 23. Juni beginnt der Auftakt zum Schützenfest der Scharfschützen Ebensfeld-Staffelstein am Wolfsanger bei Ebensfeld mit der Einholung der Schützenkönige. Treffpunkt ist am Samstag um 17.15 Uhr in Döringstadt zur Einholung des Jugendkönigs Johannes Rennert, danach geht's nach Lichtenfels zum Schützenkönig Martin Schramm. Eine Woche später, am Samstag 30. Juni, ist ab 18.30 Uhr Biergartenbetrieb. Der Sonntag, 1. Juli, beginnt mit dem Oldtimer-Treffen um 10 Uhr. Beim Familiennachmittag ab 14 Uhr spielt die Musikvereinigung Ebensfeld. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Um 18.30 Uhr findet die Königsproklamation statt. Bei ungünstiger Witterung stehen ausreichend Plätze im Schützenhaus zur Verfügung.