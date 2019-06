Könige werden abgeholt

Am heutigen Samstag steht bei der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft um 14.30 Uhr die Königsabholung an. Das eigentliche Festgeschehen beginnt um 18.30 Uhr, wenn die Schützen den Bürgermeistern und Gemeinderäten am Rathaus die Ehre erweisen. Anschließend folgen die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal und danach der Bieranstich. Zu den besonderen Ereignissen dieses Abends zählt die Preisverteilung der Ortsmeisterschaften, die von der Band "Miscellaneous" musikalisch begleitet wird. Nach dem Frühschoppen am Sonntag gibt es einen Mittagstisch, einen Familiennachmittag mit dem Landkreisspielmobil und am Abend erfolgt die Königsproklamation. dr