Könige der Halle

alexandra kemnitzer Die Endrunde der Hallenfußballmeisterschaft der Grundschulen im Schulamtsbezirk Coburg trugen acht Teams in der Ebersdorfer Frankenland-Halle aus. Auch wenn sich in einem temporeichen und attraktiven Endspiel die Nachwuchskicker der Siegfried-Möslein Grundschule aus Großheirath mit einem 1:0 gegen die Grundschule Rödental-Einberg den Titel holten, waren alle Mannschaften Gewinner.

Gemeinsam mit dem Ebersdorfer Bürgermeister Bernd Reisenweber, dem Sportfachberater des Schulamtsbezirks Timo Fuchs und der Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Ebersdorf Iris Metzner überreichte Landrat Sebastian Straubel den überglücklichen Gewinnern den Pokal.

17 Teams kämpften während der Vorrunden um den Einzug in die Endrunde. "Insgesamt haben die rund 200 Schülerinnen und Schüler 43 Begegnungen ausgetragen", erklärte der Sportfachberater. Er freute sich, dass diese Meisterschaft nach wie vor hoch im Kurs steht, was sich an den alljährlichen Teilnehmerzahlen und den konstanten Meldungen zeige. "Heuer war eine deutliche Niveausteigerung erkennbar", führte Fuchs weiter aus und sprach von guten Spielzügen, die herausgearbeitet worden seien. Das sei umso bemerkenswerter, als sich die Mannschaften aus Schülern der dritten und vierten Jahrgangsstufe zusammensetzen.

Trainiert haben diese in der Regel erst vor dem Wettbewerb zwei bis drei Mal. Für ihre tolle fußballerische Abteilung zollten die angereisten Fans allen Mannschaften Respekt mit kräftigem Applaus. Souverän wurden die äußerst fairen Partien von den Schiedsrichtern Werner Schumann und Rudolf Fleischer geleitet.

Die beiden Halbfinalbegegnungen bestritten die Grundschule Großheirath gegen die Pestalozzi-Grundschule Coburg (3:1) und die Grundschule Rödental-Einberg gegen die Emil-Fischer-Grundschule Dörfles-Esbach (3:0).

Die Platzierungen sahen dann so aus: 1. Siegfried-Möslein-Grundschule Großheirath, 2. Grundschule Rödental-Einberg, 3. Emil-Fischer-Grundschule Dörfles-Esbach, 4. Pestalozzi-Grundschule Coburg, 5. Grundschule Sonnefeld, 6. Johann-Gemmer-Grundschule Ahorn, 7. Grundschule Seßlach, Grundschule An der Heubischer Straße Neustadt.