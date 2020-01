Könige auf segensreicher Tour

Hunderte junger Menschen zogen am Sonntag und Montag (Dreikönig) in bunten Gewändern von Haus zu Haus, um für die Sternsingeraktion zu sammeln. Sie stand heuer unter dem Motto: "Frieden! Im Libanon nd weltweit!". So besuchten 23 Sternsinger der Pfarrei St. Bartholomäus Rothenkirchen in sechs Gruppen die Orte Brauersdorf, Friedersdorf und Rothenkirchen und sprachen ihre Segensgebete. Dabei sammelten sie stattliche 2288,60 Euro für das Kindermissionswerk.

26 Kinder und Jugendliche waren in sieben Gruppen als Sternsinger am Dreikönigstag in der Friesener Pfarrei St. Georg unterwegs, um den Einwohnern in Friesen und Roßlach den Segen Gottes für das neue Jahr zu überbringen. Beim Aussendungsgottesdienst freute sich Pfarrer Erwin Lohneisen über die große Schar der kleinen und größeren "Könige".

Auch in Neufang waren am Dreikönigstag die Sternsinger unterwegs und sammelten für andere Kinder auf der Welt, denen es nicht so gut geht. Pater Helmut Haagen freute sich über die zahlreiche Beteiligung und segnete die Kinder.

Für die katholische Schlosskuratie Mitwitz waren 15 Jungen und Mädchen als Sternsinger in Mitwitz und den dazugehörenden Ortsteilen unterwegs. Auch in der Kapelle in Lochleithen machten sie wieder Station. Ihr stolzes Sammelergebnis bis jetzt: 3278,28 Euro. Auch zur großen Krippe in der Ortsmitte wurde der Segen gebracht.

In Thonberg zogen 23 Sternsinger in fünf Gruppen durch den größten Teil der Gemeinde Weißenbrunn und sammelten das bisherige Spitzenergebnis in Höhe von 3762,56 Euro.

Stolz sind die 37 Sternsinger der Pfarrei St. Elisabeth, denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich sehen lassen: 5200 Euro kamen bei ihrer Aktion in Küps, Oberlangenstadt, Tüschnitz, Nagel, Au, Hain, Weides und Tiefenklein zusammen.

In Reitsch waren drei und in Gundelsdorf zwei Gruppen am Dreikönigstag unterwegs. Vorausgegangen war die feierliche Aussendung durch Pfarrer Hans-Michael Dinkel in der Heilig-Kreuz-Kirche in Reitsch. red