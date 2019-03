König Ludwig II. und sein Freund Wagner

Dies ist eine der spektakulärsten Geschichten unserer Erde. Ludwig II., der bekannteste König weltweit, rettet in buchstäblich allerletzter Minute den meist gespielten Opernkomponisten vor dem Kerker und ermöglicht ihm die Vollendung seines großen und grandiosen Werks.

Bayernherrscher Ludwig II., dessen Märchenschlösser Millionen Menschen aus allen Kontinenten dieser Welt anlockten und noch immer anlocken, und Richard Wagner: Beide Männer trennen auf den ersten Blick Welten. Zeitlich ein Drittel -ahrhundert, ansonsten Stand, Vermögen, Profession und Konfession. Einiges vereint sie allerdings.

Sie kämpften um das Überleben und hatten Angst vor gefährlichen Nachstellungen. Wagner vor seinen Gläubigern und der Polizei, die ihn wegen seiner Beteiligung an der Dresdner 49er-Revolution suchte und Ludwig II. vor Prinz Luitpold und seiner Familie, die ihn für verrückt erklären lassen will, um selbst die Macht in Bayern zu übernehmen.

So fliehen die beiden Männer in eine Welt vergangener Zeiten. In ihren Briefen erheben sie sich gegenseitig zu Göttern Wallhalls. Der eine braucht des anderen Banknoten, der andere streckt begierig seine Hand nach musikalischen Noten aus.

In diesem Drama spielt auch Cosima, eine Tochter von Franz Liszt eine wichtige Rolle. Sie ist schön und verführerisch, weltgewandt und sprachbegabt und für den Erfolg Richard Wagners genau so wichtig wie Ludwig II.

Dieses und noch mehr Hintergrundwissen über das Freundschaftsverhältnis zwischen König Ludwig II. und seinem Komponisten Richard Wagner präsentieren heute, Freitag, 29. März, um 19 Uhr im Kulturzentrum Notenbank die beiden Autoren und Ludwig-Forscher Erich Adami aus Aschaffenburg und Rudi Kurz aus Marktschorgast.

Der Vortrag, den Rudi Kurz halten wird, wird gestalterisch mit Bild und Ton umrahmt, für die Erich Adami verantwortlich zeichnet. red