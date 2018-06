König Artus lädt ein zur "Wikinger-Freizeit

red



Der Stamm König Artus der Pfadfinder veranstaltet auch in diesem Jahr eine Jugendfreizeit während der Sommerferien vom Donnerstag, 30. August, bis Sonntag, 2. September. Wo alles stattfindet, wird von den Veranstaltern noch bekannt gegeben, aber auf jeden Fall wird die Freizeit in der Kronacher Umgebung sein. Anmeldeschluss ist der 21. August. Bei dieser Jugendfreizeit geht es um das Thema "Wikinger", teilen die Pfadfinder mit . Nicht nur Pfadfinder, sondern jeder der interessiert ist, kann an diesem Jugendcamp teilnehmen. Informationen und eine verbindliche Anmeldung über die Homepage www.stammkoenig artus.de unter "Das Leben der Wikinger". Nähere Informationen erteilt auch der stellvertretende Stammesführer Felix Bär unter den Telefonnummern 09261/679018 oder 0171/9682078 und unter E-Mail felix@stammkoenigartus.de.