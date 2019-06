Kölbel bleibt JU-Vorsitzender

Motiviert und mit einem "starken Team" gehe die Junge Union im Landkreis Kulmbach in die bevorstehende Kommunalwahl. Das sagte der 33-jährige Patrick Kölbel aus Kulmbach, der auch in den kommenden zwei Jahre an der Spitze des Verbands stehen wird.

Zu stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden in der Hauptversammlung Landesvorstandsmitglied Nicole Kaiser, Tobias Weggel, Matthias Sesselmann und Torsten Grampp gewählt. Zum Geschäftsführer wurde Max Neubert bestellt.

Der JU-Kreisverband zählt etwa 250 Mitglieder, darunter zahlreiche Gemeinde- und Stadträte. "Mit einem starken Team und sehr guten Verbindungen zu Mandatsträgern auf allen Ebenen setzt sich die Junge Union seit Jahrzehnten erfolgreich für die Interessen junger Kulmbacher ein. Dass dies auch konkrete Erfolge erzielt, kann man beispielsweise am fifty-fifty-Taxi sehen, das auf einen JU-Antrag zurückgeht und mittlerweile Realität ist", sagte der Vorsitzende nach der Wiederwahl.

Stellvertretender Kreisvorsitzender Frank Wilzok bedankte sich im Namen der CSU: "Euer Engagement ist Ehrenamt pur und unbezahlbar. Bitte bringt euch weiter tatkräftig für junge Menschen in Kulmbach ein!"

JU-Bezirksvorsitzender Jonas Geißler bedankte sich bei Patrick Kölbel, dem Kulmbacher Team und besonders bei der JU-Europakandidatin Nicole Kaiser. "Die Junge Union ist die einzige Organisation, die kontinuierlich und flächendeckend seit Jahrzehnten politische Jugendarbeit leistet", so Geißler.

Die JU plant einen aktiven und modernen Wahlkampf mit jungen Kandidaten auf den CSU-Listen. red