Köhler kontra Baumgärtner: "Grenzt an Hochstapelei"

Altlandrat Heinz Köhler, ehemals Abgeordneter des Landes, des Bundes und Europa, schickte uns zu einem Bericht vom 12. April 2018 folgende Pressemitteilung zu:

"In einem Bericht über ein Treffen des Bayerischen Beamtenbundes (BBB), Kronach, wird MdL Jürgen Baumgärtner bezüglich des Ausbaues der B 173 mit den Worten zitiert: ,Ich bin der erste Abgeordnete, der diese Bundesstraße in den Bundesverkehrswegeplan gebracht hat.‘

,Das entspricht nicht den Tatsachen und grenzt an Hochstapelei‘, so Köhler. ,Ich habe Jürgen Baumgärtner schon zweimal schriftlich auf seine unwahre Behauptung hingewiesen. Da er diese ständig wiederholt, sehe ich mich veranlasst, öffentlich die Sache ins rechte Licht zu rücken‘:

1. Die Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplanes ist bekanntermaßen eine Sache des Bundestages, wie schon der Name sagt. Daher haben Landtagsabgeordnete nur einen äußerst geringen Einfluss auf den Bundesverkehrswegeplan.

2. Die B 173 war bereits im Bundesverkehrswegeplan 1992 und 2004 durchgehend enthalten.

3. Im Bundesverkehrswegeplan 2015 ist jedoch im Gegensatz zu der Behauptung Baumgärtners die B 173 mit dem Abschnitt Küps-Zettlitz erstmals nicht mehr enthalten. In dieser Zeit war Baumgärtner Abgeordneter." red