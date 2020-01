Köhlein feiert seinen 80.

Der einstige langjährige Bezirks- und Landesliga-Fußballer des ASV Gaustadt, Karlfried Köhlein, feierte vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag. Er stand in der Mannschaft des ASV, die am 15. Juni 1969 mit einem 4:2-Sieg im Entscheidungsspiel vor 3800 Zuschauern gegen den punktgleichen TSV Eintracht Bamberg zum zweiten Mal nach 1963 den Aufstieg in die Landesliga Nord schaffte. Der Jubilar bestritt von 1958 bis 1976 insgesamt 426 Spiele für die "Rot-Weißen". df