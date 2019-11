Ködnitz will sich für den nächsten heißen Sommer rüsten

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gab Bürgermeister Stephan Heckel-Michel (CSU) ein Schreiben der Gemeinde Ködnitz an das Bayerische Umweltministerium bekannt, das der Dritte Bürgermeister Heinz Mösch (CSU) zur Regenwassernutzung anregte. In dem Schreiben gehe es den Gemeinde-Oberen darum, dass sich Grundstückseigentümer "im Hinblick auf den Klimawandel und die immer trockener werdenden Sommer" damit befassen müssten, "Maßnahmen für die Regenwassernutzung und die Regenwasserversickerung auf ihren Grundstücken umzusetzen". Dies sei auch deshalb wichtig, um die Trinkwasserressourcen nicht unnötig in Anspruch zu nehmen. Als Beispiel wird in dem Schreiben unter anderem empfohlen, zur Gartenbewässerung und auch für die Toilettenspülung Regenwasser zu verwenden, "soweit es aus gesundheitlichen Aspekten möglich ist".

Weiter heißt es in dem Brief: "Es geht darum, in langen Trockenperioden Wasser zu haben, mit welchem der Nichttrinkwasserbedarf - immerhin sind das etwa 83 Prozent des Wasserbedarfs - gedeckt werden kann." Daher regt die Gemeinde Ködnitz die Auflegung eines Förderprogramms zur Durchführung von Maßnahmen zur Regenwassernutzung und auch zur Regenwasserversickerung an, auch um einen Anreiz für die Bürger zu schaffen, entsprechende Maßnahmen anzudenken und umzusetzen. Mit einer Bitte zur Prüfung dieser Maßnahmen schließt das Schreiben an das Ministerium. Rei