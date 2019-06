Die Teilnehmer an der Lehr- und Kochwerkstatt am Freitag, 5. Juli, kochen gemeinsam mit Thomas Rau ein schnell und leicht zuzubereitendes, aber trotzdem vielseitiges Menü für eine Familienfeier zu Hause. Die Veranstaltung findet von 17 bis 21 Uhr in der Arnika-Akademie Teuschnitz, Schulstraße 5, statt. Anmeldung unter www.kochwerkstatt-th-rau.de. Anmeldeschluss ist der nächste Dienstag, 2. Juli. Nähere Informationen gibt es unter www.teuschnitz.de/arnika-akademie/veranstaltungsangebot. red