Gemeinsam mit dem Bauernverband laden die Garten- und Blumenfreunde am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr zur Kochvorführung "Himmlische Desserts" mit Referentin Angelika Herbst ein. Die Veranstaltung findet im Feuerwehrhaus statt. Einladung ergeht auch zur St.-Martinsfeier am Samstag, 9. November, mit Martinspiel um 16.30 Uhr in der Kirche. Es schließt sich ein gemütliches Beisammensein im Feuerwehrhaus an. Die "Raubtiere" laden zu Glühwein, Bratwürsten und Waffeln ein. red