Kochprüfung endet mit Feuerwehreinsatz

Ausgerechnet beim Prüfungskochen der Mittelschule Bad Brückenau im Fach Hauswirtschaft schaltete ein Schüler am Mittwochvormittag seine Herdplatte deutlich zu hoch, meldete die Polizei. Die Butter in seiner Pfanne wurde unbemerkt so heiß, dass sie sich entzündete. Zwar konnte die Lehrkraft richtigerweise mit einer zweiten Pfanne die Flamme schnell ersticken. Aus Sicherheitsgründen wurde die Mittelschule aber geräumt, bis die Feuerwehr Bad Brückenau die Küche mit der Wärmebildkamera abgesucht hatte und wieder frei gab. Es ist nicht bekannt, ob der Schüler anschließend einen zweiten Versuch am Herd bekam. pol