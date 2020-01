Kochkurse verschoben

Der geplante Kochkurs "Mediterrane Küche" am heutigen Donnerstag in der Schulküche im Aelf findet nicht statt. Der Ersatztermin ist am Donnerstag, 12. März, um 18.30 Uhr. Auch der Kochkurs "Schnelles fürs Büro - ob warm oder kalt" am morgigen Freitag, 10. Januar, kann nicht stattfinden. Der Ersatztermin ist am Donnerstag, 19. März, um 18.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich von Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr unter Telefon 0160/93815123. red