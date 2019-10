Die VHS Kronach bietet mit Hotelmeisterin Ina Bätz einen mediterranen Kochkurs an. Mitzubringen sind ein Geschirrtuch, ein Gefäß mit Deckel und ein Getränk. Termin: Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, in der AELF-Küche in Kronach.

Anmeldung: VHS Kronach (Tel. 09261/6060-0, vhs-kronach.de). red