Kochkurs: Schnelles fürs Büro

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes bietet am Freitag, 10. Januar, um 18.30 Uhr in der Schulküche im AELF (Schillerplatz 15) einen Kochkurs zum Thema: "Schnelles fürs Büro - ob warm oder kalt" an. Dabei wird auf eine ausgewogene Ernährung geachtet. Anmeldung bis spätestens 3. Januar (Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr) bei Ernährungsfachfrau Michaela von der Linden, Telefon 0160/93815123. red