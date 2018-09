Kochkurs rund um "Suppen und Eintöpfe"

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes im Bezirk Oberfranken lädt am Donnerstag, 4. Oktober, zum Kochkurs "Suppen und Eintöpfe". Beginn ist um 18.30 Uhr in der Schulküche des Amtes für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten in Bamberg. "Eine heiße Suppe aus frischen Zutaten und mit einer guten Suppeneinlage ist gerade in der kalten Jahreszeit eine Abwechslung und ein gesunder Genuss, der auch zum Hauptgang werden kann", so die Veranstalter. Für Partys und größere Feiern kann man einfach die Mengen verdoppeln oder verdreifachen. Anmeldungen sind bei Ernährungsfachfrau Michaela von der Linden, Telefon 0160/93815123 möglich. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red