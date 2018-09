Kochkurs mit heimischen Fischen

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Heimischer Fisch hat Hochsaison" an. Fische wie Saibling, Forelle oder Zander werden zubereitet. Mitzubringen sind Geschirrtuch, Behälter mit Deckel und Getränk. Beginn ist am Montag, 24. September um 19 Uhr in der AELF-Küche. Anmeldung telefonisch unter 09261/ 60600 oder im Internet (www.vhs-kronach.de). red