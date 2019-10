Um eine Wallenfelser Spezialität geht es in einem Kochkurs der Volkshochschule mit Uwe Eger: "Gschtopfta Rumm". Am ersten Abend werden die "Rumm" geschnitten und gestopft, am zweiten Termin aufgeteilt und probiert. Der Kurs findet am Donnerstag, 17. Oktober, von 18 bis 21 Uhr und am Donnerstag, 21. November, von 18 bis 19 Uhr in der Egersmühle, Frankenwaldstraße 7 in Wallenfels, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS, 09261/6060-0 oder www.vhs-kronach.de. red