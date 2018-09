In der Lehr- und Schauküche der Arnika-Akademie findet am Donnerstag, 20. September, ein Kochkurs für Männer statt. Unter der Anleitung von Ernährungsberaterin Yvonne Müller werden die Teilnehmer raffinierte Gerichte, die was hermachen zubereiten, wie es in der Ankündigung heißt. Der Kurs findet in entspannter Atmosphäre, bei einem kühlen Bier statt. Teilnehmer möchten bitte Behälter für Speisen mitbringen. Der Kurs findet ab 19 Uhr in der Lehr- und Schauküche der Arnika Akademie statt. Die Organisatoren erbitten um Anmeldung unter Telefonnummer 09268/7647. red