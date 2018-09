Kochkurs für Eltern von und mit Kleinkindern

In der Veranstaltungsreihe "Junge Eltern/Familien" des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth findet im DHB Hauswirtschafts- und Verbraucherzentrum im Altstadtmarkt, Hauptstraße 55 am Samstag, 29. September, von 10 bis 13 Uhr der Eltern-Kind-Kochkurs "Ran an die Töpfe" für Eltern mit ihren zwei- dreijährigen Kindern statt. Referentin ist Ute Ehrck. Gemeinsames Kochen und Essen mit Kind ist eine Chance, es an Lebensmittel heranzuführen. Die Teilnahme an dem Kochkurs ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis 24. September im Internet unter der Adresse www.aelf-fu.bayern.de/ernaehrung/familie möglich. red