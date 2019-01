Kochkurs für Eltern und ihre Kinder

Der Eltern-Kind-Kochkurs am Samstag, 2. Februar, hat noch Plätze frei. Gemeinsam mit Mama und/oder Papa zaubern die Kinder von 10 bis 13 Uhr einfache und leckere Gerichte, wie zum Beispiel eine Winter-Gemüse-Suppe und Krapfen vom Blech. In gemütlicher Runde wird dann verkostet, was die Teilnehmer auf den Teller gebracht haben. Gleichzeitig haben die Eltern auch die Gelegenheit, Fragen zur gesunden Kinderernährung zu stellen. Der Kurs ist für Kinder von drei bis sechs Jahren geeignet. Veranstaltungsort ist die Ritter-von-Spix Schule in Höchstadt. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an sportundgesundheit@hoechstadt.de. red