Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet am Montag, 14. Oktober, den Kurs "Kochen kann ja so erotisch sein" an. Dabei handelt es sich um einen Kochkurs für ein Candle-Light-Dinner. Der Kurs findet von 19 bis 22 Uhr in der Schulküche der Grund- und Mittelschule statt. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule Kronach, Telefon 09261/60600 oder im Internet unter www.vhs-kronach.de. red