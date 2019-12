Kochkurs erklärt Karpfen und Co.

Wie man Karpfen oder auch Forellen und weitere Fische richtig zerlegt und so zubereitet, dass sie nicht austrocknen und lecker schmecken, das erfahren Teilnehmer eines Kochabends in der VHS-Lehrküche am Dienstag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr. Anmeldung: Telefon 09561/88250 oder auf www.vhs-coburg.de. red