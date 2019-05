Kochkurs auf Englisch

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Let's cook together! - Cooking class with English conversation" an. Ein Kochkurs, bei dem es nicht nur ums Kochen, sondern auch ums Reden geht. Der Kurs findet am Freitag, 10. Mai, von 19 bis 22 Uhr in der Schulküchen der Grund- und Mittelschule statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, Telefon 09261/60600, oder online unter www.vhs-kronach.de. red