Kocherlebnisse auf dem Bauernhof

Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises und die Umweltstation Weismain bieten in den Sommerferien vom 29. Juli bis 2. August für Kinder von sechs bis zehn Jahren wieder eine Ferienbetreuung unter dem Motto "Urlaub auf dem Bauernhof" in Kösten an. Die Mädchen und Jungen dürfen sich auf gemeinsame Spiele freuen. Es geht an den nahe gelegenen Bach und auch die Bewohner des Bauernhofs freuen sich schon auf die Gäste. Die Kinder werden darüber hinaus selbst kochen. Die Betreuung erfolgt täglich von 8 bis 16.30 Uhr (Freitag bis 14 Uhr). Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird unterstützt. Teilnehmer, die im vergangenen Jahr dabei waren, müssen ein Jahr pausieren. Nähere Informationen können bei der Kommunalen Jugendarbeit unter der Telefonnummer 09571/18-109 eingeholt werden bzw. stehen im Internet unter www.lkr-lif.de unter der Rubrik Jugend und Familie - Kommunale Jugendarbeit als Download bereit. Foto: LRA