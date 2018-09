Kochen und Basteln kamen gut an

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberthulba e. V. veranstaltete zwei unterhaltsame Nachmittage für die Kinder. Der große Renner war der Koch-Nachmittag unter dem Thema "Süße Früchtchen", der schon sehr bald mit 25 Kindern ausgebucht war. Es wurden an diesem Nachmittag verschiedene Früchte aus dem Garten geschnippelt, geraspelt, püriert oder einfach nur vernascht. Für die Ruhezeiten hatte der Verein einen Basteltisch vorbereitet, an dem die Kinder Blumen aus Wolle, Knöpfen und Servietten basteln konnten. Zum Abschluss wurde eine Festtafel gedeckt, an der die Kinder gemeinsam alles, was sie an diesem Nachmittag zubereitet hatten, probieren konnten.

Einige Tage später ging es wie schon in den Vorjahren in die Schreinerei Schmück in die Quellenstraße zum Handwerkeln. 23 Kinder bauten mit dem Verein große und kleine Insektenhotels. Johannes Schmück hatte zwei große Insektenhotels vorbereitet, die es zu bestücken gab. Dafür durften die Kinder Löcher in die Hölzer bohren, und Schilf wurde auf die passende Länge zugeschnitten und in die einzelnen Felder eingeschichtet. Außerdem konnte ein Spielzeug gefertigt werden. red