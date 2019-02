Am Donnerstag, 7. Februar, findet um 19 Uhr ein Kochkurs für Singles statt. Für mich alleine kochen lohnt sich nicht? Doch das tut es, denn es tut gut, sich selber etwas Gutes zu tun. Kochen muss nicht immer aufwendig sein, es gibt schnelle, einfache, günstige und doch abwechslungsreiche Gerichte, welche ein Single ohne großen Aufwand und mit wenigen Zutaten zubereiten kann. In diesem Kurs werden Snacks, Salate, Suppen, Hauptgerichte und Desserts gekocht, die für eine Person ohne viele Reste zubereitet werden können und zu Haus einfach nachzukochen sind. Eine Anmeldung bei Ernährungsfachfrau Monika Gerner, Telefon 09571/9488103, ist erforderlich. Der Kurs findet in Bad Staffelstein in der Schulküche des Amtes für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten statt. red