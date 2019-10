Kochen mit Bier

Beim Kochkurs "Bier und Kulinarik" können Interessierte am Samstag, 16. November, ab 17 Uhr mit Thomas Reblitz vom Brauereigasthof Reblitz in Nedensdorf bei Bamberg - selbst Koch, Braumeister und Biersommelier - im museumspädagogischen Zentrum der Museen auf dem Mönchshof ein Drei-Gänge-Menü herstellen. Norbert Heimbeck, Geschäftsführer der Genussregion Oberfranken, wird die Teilnehmer dieses Seminars zudem mit vielseitigem Wissen versorgen. Es wird nicht nur mit Bier gekocht, präsentiert wird auch, welches heimische Bier zu welchem Gang besonders gut passt. Es geht in diesem Kurs auch um saisonal erhältliche Lebensmittel und deren regionalen Anbau. Der Spaß soll dabei nicht fehlen, es wird in der Gemeinschaft gekocht. Anmeldungen sind unter Telefon 09221/ 80514 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de möglich. red