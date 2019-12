Kochen für Weltbürger auf die fränkische Art

Nunmehr zum dritten Mal in diesem Jahr trafen sich die Mitglieder des Vereins "SCHMeTTERLINGSeffekt", um gemeinsam mit Geflüchteten zu kochen. Es wurde zum ersten Mal fränkisch gekocht. Kürbiscremesuppe mit Ingwer und Kokosmilch wurde aufwendig zubereitet; Rotkraut geschnippelt, gekocht und mit Äpfeln, Zwiebeln und Nelken verfeinert. Es gab Chiccoreesalat mit Walnüssen und Schmandcreme mit Himbeerpüree. Die Rouladen wurden nach kurzer Erklärung und anhand eines Prototyps gekonnt gewürzt, gefüllt, gerollt und aufgespießt, als hätten die Köchinnen und Köche aus Äthiopien, dem Jemen, Armenien, Syrien, dem Irak, dem Iran und Afghanistan seit Jahren fränkische Rouladen zubereitet.

Die Klöße wurden geformt, hin und her geschockt, mit Bröckele bestückt und in die Riesentöpfe eingelegt. Bei der Zubereitung all dieser Gerichte, und dem ganzen Drumherum waren die Helfer aus unterschiedlichen Ländern mit Begeisterung, Witz und guter Laune dabei.

Die vegane Kochgruppe vom Juz unterstützte das Projekt mit einer Pilzsoße. Der Saal war mit Bildergalerien aus gemeinsamen Kochevents der vergangenen Jahre dekoriert und die Tische aufwendig weihnachtlich geschmückt. Eine Bildershow mit fränkischen Landschaften und Bildern aus dem Vereinsleben durfte da nicht fehlen. Das Bühnenprogramm lieferte das Team von "Radio Influenza". Hier waren Livemusik angesagt, coole Sprüche und Handspielpuppen, die für glänzende Kinderaugen sorgten. Es war ein sehr gemütliches Fest. Und Coburgs Dritter Bürgermeister Thomas Nowak schaute auch vorbei. Sabine Berger