Kochen bleibt Leidenschaft

Ihren 95. Geburtstag feierte Pauline Möhrlein bei guter Gesundheit in ihrem Elternhaus in der Brauerei Hönig in Tiefenellern. Für die rüstige Jubilarin und geborene Wirtstochter ist das tägliche Kochen und die Versorgung des Haushalts zusammen mit ihrem Ehemann Peter eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie die regelmäßigen Kirchgänge und die Lektüre des "Fränkischen Tags". Gute Unterstützung erfährt sie durch ihre Tochter Maria, die all die Dinge des täglichen Lebens mit übernimmt, welche aufgrund des Alters nicht mehr alleine selbstständig zu erledigen sind. Neben ihrem Ehemann, den drei Kindern, den sechs Enkeln als auch den fünf Urenkeln gratulierten ihr Sohn, Bürgermeister Wolfgang Möhrlein, sowie Zweiter Bürgermeister Klemens Wölfel für die Gemeinde Litzendorf wie auch im Auftrag von Landrat Johann Kalb. Den Glückwünschen schloss sich Pfarrer Marianus Schramm an. red