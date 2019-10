Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Fränkisch-Mediterran - genussvoll durch das Jahr" an. Der Kurs findet am Donnerstag, 24. Oktober, von 19 bis 22 Uhr in der Küche der Grundschule Stockheim (Schulhaus Reitsch) statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet unter www.vhs-kronach.de. red