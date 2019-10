"Von Albertbiskuit bis Zwiebelplatz - Kochbuchgeschichte ist Kulturgeschichte", zu diesem Vortrag mit Regina Frisch lädt die CHW-Bezirksgruppe Burgkunstadt/Altenkunstadt am Samstag, 5. Oktober, ein. Beginn ist um 15 Uhr im Kulturraum der ehemaligen Synagoge, Judenhof 3, in Altenkunstadt. Kochbücher sind Zeitzeugen, die nicht nur Rezepte tradieren - sie sind ein Spiegel der Alltagskultur. Kochbücher des 20. Jahrhunderts erzählen von Kriegszeiten und Wirtschaftswunder, von Tradition und Fortschritt. Ein Kochbuch, das viel erlebt hat, ist das "Bayerische Kochbuch" von Maria Hofmann und Helmut Lydtin. Warum bekam der "Albertbiskuit" einen neuen Namen und wieso musste der fränkische "Zwiebelplatz" in das Miesbacher Kochbuch? Auf diese und andere Fragen wird der kostenfreie Vortrag, zu dem alle "Koch"-Geschichtsinteressenten eingeladen sind, eine Antwort geben. red