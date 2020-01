Das Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" veranstaltet einen Kochabend für Senioren. Oft sind besonders Senioren von Einsamkeit betroffen. Beim gemeinsamen Kochen können neue Bekanntschaften geschlossen und alte Bekanntschaften gepflegt werden und zusammen werden die selbst gemachten Gerichte genossen. Gekocht werden traditionelle Rezepte. Einladung ergeht an alle interessierten Senioren aus Bad Staffelstein und der Umgebung. Der Kochabend findet am Freitag, 14. Februar, ab 16 Uhr im Nachbarschaftsraum der Viktor-von-Scheffel-Straße 10 statt. Es wird ein geringer Beitrag zur Deckung der Kosten erhoben. Um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 09573/3302780 wird gebeten. red