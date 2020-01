Koch macht Comedy

Der fränkische Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann kommt mit seiner Show "Live - Schnell mal was Gutes!" am Sonntag, 1. März, nach Erlangen. Dabei verbindet er Stand-up-Comedy mit seiner Kochkunst. Die Show findet in der Heinrich-Lades-Halle statt und beginnt um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: Dirk Zengel