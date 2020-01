Knutfest zugunsten der Feuerwehrjugend

Die Feuerwehr Fischbach veranstaltet am Samstag, 18. Januar, ab 17 Uhr im Fischbacher Freizeitpark ihr traditionelles Knutfest. Es gibt Glühwein, kalte Getränke und Wienerla. Bäume, die nochmals "leuchten" sollen, sollen in Fischbach, Wötzelsdorf und Umgebung am Samstag bis 9 Uhr gut sichtbar an der Straße abgelegt werden. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Jugendarbeit der Feuerwehr zugute. red