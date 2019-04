Am Sonntag, 28. April, von 14 bis 16.30 Uhr lautet das Thema: "Knospen der Bäume - eine lebendige Kraft". Knospen stellen eine reichhaltige Quelle an gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen dar. Das Seminar besteht aus drei Teilen: Bestimmung der Knospen und der Bäume rund ums Zentrum; Wirkungsweise und praktische Nutzung; Herstellung eines eigenen Knospenauszugs. Die Führung begleiten die Kräuterfrau Gerlinde Rößner und ein Förster des Steigerwald-Zentrums in Handthal. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Steigerwald-Zentrum. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Weitere Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer 09382/319980. red