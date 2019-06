Knochs Bilder überzeugen die Jury

Insgesamt 102 Fotos aus dem Themenbereich "Schönes Franken" waren für die 15. Stadt- und Kreismeisterschaft des Fotoclubs Coburg eingesandt worden. Diese wurden nun in der Volkshochschule bewertet. 17 Bilder wurden für die diesjährige Foto-Ausstellung angenommen. Die Preisverleihung findet am Samstag, 27. Juli, ab 16 Uhr im Rahmen der Ausstellung "Fotografie 2019, Bilder des Jahres" in der Alten Angerturnhalle am Coburger Vogelschießen statt.

Wettbewerbsleiter war Klaus Wöhner. Ein Bild bekam eine Top-Bewertung und erhielt 29 Punkte. An die höchstbewerteten Bilder (ab 21 Punkte) wurden die Plätze 1 bis 15 für die Einzelbewertung vergeben. Die Juroren betonten, dass der Wettbewerb äußerst spannend gewesen sei.

Sieger wurde Jürgen Knoch mit "Schloss Johannisburg". Auf Platz zwei folgte Ralf Löffler mit "Wintermorgen". Die Plätze 3 und 4 belegte Jürgen Knoch mit "Itz bei der Weidenmühle" und "Schloss Mespelbrunn". Der 5. Platz ging an Ralf Löffler für "Vierzehnheiligen", der 6. Platz an Martin Kessel ("Venezianischer Steg"), der 7. Platz an Ralf Löffler ("Kloster Banz"), der 8. Platz an Alex Büttner ("ICE-Tunnelbau - Reitersberg"), der 9. Platz an Jürgen Knoch ("Altes Rathaus"), der 10. Platz an Nina Zimmermann ("Auf dem Main"), der 11. Platz an Klaus Frenzel ("Fechheim"), der 12. Platz an Sonja Greuling ("Veste-Blick"), der 13. Platz an Martin Kessel ("St.-Anna-Kapelle"), der 14. Platz an K.W. Burger ("Der Schäfer") und der 15. Platz an Martin Raab ("Goldenes Schloss").

Bei den Jugendlichen erreichte Hannah Liebkopf mit ihrem Bild "Thüringerblick" den ersten und mit "Romantisches Franken" den zweiten Platz. red