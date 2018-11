Knobeln in der Korbstadt

In Zusammenarbeit mit dem Meranier-Gymnasium Lichtenfels lädt das Vorbereitungsteam der Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels, Christine Achtmann und Annemie Dietz, am Mittwoch, 28. November, um 14.30 Uhr alle Menschen zu einem besonderen Spiele-Nachmittag in die Gaststätte "Wallachei" in Lichtenfels ein. Unter dem Motto "Knobelspiele rund um unsere Heimat Lichtenfels - geistig fit bleiben im Alter" hat eine Gruppe von 13 Schülerinnen und Schülern im Alter von 16 bis 18 Jahren im P- Seminar "Gehirnjogging für Senioren" (Teilgebiet Mathematik) am Meranier-Gymnasium unter Leitung von Oberstudienrätin Susanne Eichinger Spiele entwickelt, die das kognitive Gedächtnis aktivieren. Für die Erprobung sucht die Gruppe neugierige und begeisterungsfähige Senioren, die an diesem besonderen Spiele-Nachmittag dabei sein wollen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird bis zum Montag, 26. November, um Anmeldung unter Tel. 09571/8968401 gebeten. Fahrgelegenheiten können durch den Verein vermittelt werden (Tel. 09571/8968400). Um aber Mitfahrgelegenheiten zu finden, müssen die interessierten Spieler Eigeninitiative entwickeln und sich im Kreis der Gleichgesinnten umhören. red