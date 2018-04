Knipst Tevin McCullough für Coburg?

Christoph Böger



Der FC Coburg hat einen "dicken Fisch" an der Angel: Tevin McCullough vom FC Sand soll künftig für die Vestestädter "knipsen". Dem 22-jährige Vollblut-Stürmer, der derzeit für den Bayernligisten FC Sand auf Torejagd geht, liegt jedenfalls eine Offerte des aktuellen Bezirksliga-Zweiten vor.

Dazu Alexander Pietsch, stellvertretender Vorsitzender des FCC: "Natürlich ist Tevin ein megainteressanter Spieler für uns, der in Coburg ausgebildet wurde. Aber perfekt ist der Wechsel - Stand heute - allerdings noch nicht".

Der ehemalige Coburger Jugendspieler fand über den Umweg FSV Erlangen-Bruck - eine Serie in der U 19 Bayernliga - 2013 den Weg zum VfL Frohnlach, bei dem er erfolgreich in der Bayern- und Landesliga stürmte. In der laufenden Saison erzielte er für die abstiegsbedrohten Sander sechs Tore. Tevin McCulloughs Wurzeln liegen in Neustadt.



Renk dementiert Gerüchte

Apropos VfL Frohnlach. Der künftige Trainer Bastian Renk weist die in Fußballerkreisen derzeit kursierenden Gerüchte, dass er in der nächsten Saison doch kein Coach bei den "Blau-Weißen" werden würde, ins Reich der Fabel: "Ich habe gesagt, dass ich das Amt in Frohnlach übernehme und dabei bleibt es auch", so der Noch-Spielertrainer des Ligakonkurrenten TSV Sonnefeld.

Die Gerüchte seien wohl nur deshalb entstanden, weil er kürzlich bei seinem bisherigen Frohnlacher Arbeitgeber "Willi Schillig Polstermöbel" gekündigt habe und künftig in seinem Heimatort Pressig eine neue Arbeitsstelle angenommen hat. Das eine habe aber mit dem anderen nichts zu tun.

Die Leute würden derzeit ohnehin sehr viel erzählen, sagt Renk. Zum Beispiel, dass zehn Spieler aus seiner aktuellen Sonnefelder Landesligatruppe mit ihm nach Frohnlach wechseln würden. "Das stimmt natürlich auch nicht".



Adler Weidhausen auf Vormarsch

Aufrüsten will auf jeden Fall ein ehemaliger Landesligist für die neue Saison. Der FC Adler Weidhausen. Das Team, das in der Kreisklasse 1 Coburg derzeit noch um den 2. Tabellenplatz kämpft und über die Relegation in die Kreisliga Coburg aufsteigen könnte, hat mit Fabio Cannone, Maurizio Turturro (beide TBVfL Neustadt/Wildenheid) und Tobias Hübner (SV Großgarnstadt) drei überdurchschnittliche Kreisligaspieler auf dem Wunschzettel. Einer baldigen Einigung soll nach Tageblatt-Informationen nichts mehr im Weg stehen. Trainiert werden die "Adler" von Gerado Cannone, der mit dem TSV Mönchröden bereits mehrere Jahre Landesliga-Luft schnupperte. Ein aktueller Landesligist, nämlich der SV Friesen, hat ebenfalls schon personell für die Spielzeit 2018/2019 reagiert:



Lokalmatadoren verpflichtet

Getreu ihrem Motto, junge, hungrige Talente vor der Haustüre genau zu beobachten und zu verpflichten, haben die Frankenwälder Felix Müller (23) vom TSV Steinberg und Robin Tögel (23) vom FC Stockheim verpflichtet. Beide Kreisligaspieler zählen in ihren Klubs zu den absoluten Leistungsträgern.