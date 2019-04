Knifflige Aufgabe für den SV Heilgersdorf

Eine knifflige Aufgabe steht den Fußballern des SV Heilgersdorf (15.) bevor, wenn sie in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenfünften TSV Heldritt zu Gast sind. Der TSV Pfarrweisach (8.) hat am Sonntag (15 Uhr) die Punkte gegen das Schlusslicht SpVgg Wüstenahorn fest eingeplant. Der TV Ebern (10.) möchte gleichzeitig bei den Coburg Locals (13.) nicht leer ausgehen.

Kreisliga Coburg

TSV Pfarrweisach - SpVgg Wüstenahorn

In der Partie des TSV Pfarrweisach gegen die SpVgg Wüstenahorn spricht zwar vieles für die Gastgeber, doch zu einem Sonntagsspiergang dürfte die Begegnung für sie keinesfalls werden. Der letzte Tabellenplatz der Gäste sollte die Mannen um Spielertrainer Schneidawind nicht dazu verleiten, ihren Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn ja, könnte es schnell zu einer unliebsamen Überraschung kommen. Die Wüstenahorner werden alles versuch, um doch noch in die Erfolgsspur zu finden, zumal fünf Punkte Rückstand auf die Relegation bei noch acht ausstehenden Partien jederzeit aufzuholen sein sollten. Somit bleibt für die Hausherren nur zu hoffen, dass die Offensive wieder trifft. Coburg Locals - TV Ebern Der TV Ebern ist nach der Winterpause bestens aus den Startlöchern gekommen. Zwei Siege und ein Remis, dieses zuletzt im Derby in Pfarrweisach, bedeuten für die "Turner" derzeit Rang 10. Sie haben sich damit erst einmal von den undankbaren unteren Plätzen verabschiedet, doch ganz in trocknen Tüchern ist der Klassenerhalt trotzdem noch nicht. Mit den Coburg Locals dürfte auf sie erneut eine unbequeme Auswärtsaufgabe zukommen, zumal die Gastgeber, die ihre drei Partien 2019 bisher mit wechselnden Erfolgen abschlossen und derzeit den 13. Platz belegen, nichts zu verschenken haben. Somit ist bei den Gästen erneut eine kompakte Mannschaftsleistung gefragt, wollen sie in der Erfolgsspur bleiben. TSV Heldritt - SV Heilgersdorf

Ein schwerer Gang steht dem SV Heilgersdorf bevor, wenn der Tabellenvorletzte seine Visitenkarte beim TSV Heldritt abgibt. Zwar sind die beiden vorderen Plätze für die Gastgeber nicht mehr erreichbar, zumal der Abstand einfach zu groß ist, doch heißt das nicht, dass sie ihren fünften Platz nicht behaupten wollen. Somit wird der TSV dem SVH im Abstiegskampf keinesfalls etwas schenken. Doch ist für die Gäste, die erst in dieser Woche zahlreiche Neuzugänge für die kommende Saison sowie die Vertragsverlängerung der Trainer Holzheid und Hirschkorn schon frühzeitig meldeten, noch nichts verloren. In der unteren Region der Tabelle hängt noch alles dicht beieinander, so dass die Heilgersdorfer versuchen werden, aus Heldritt zumindest einen Zähler mitzunehmen. Ein Vorhaben, das zwar schwer zu realisieren, jedoch nach dem letzten gut geführten Spiel trotz Niederlage gegen den Dritten Großgarnstadt möglich sein sollte. di