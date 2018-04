Knetzgauer Senioren treffen sich heute

Aus organisatorischen Gründen verlegt der Seniorenkreis in Knetzgau sein Treffen. Es findet bereits am heutigen Mittwoch, 11. April, statt. Die Senioren kommen um 14 Uhr im Pfarrsaal zusammen. Ferner weist der Seniorenkreis auf den Vortrag von Frauenunion und CSU Knetzgau am Donnerstag, 19. April, hin. Roland Kaiser, Referent der Hanns-Seidel-Stiftung, spricht zu dem Thema "Gesundheit im digitalen Zeitalter". Der Beginn ist um 14 Uhr im Knetzgauer Pfarrsaal vorgesehen. red