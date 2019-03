Knetzgauer sammelten Müll

Mit 38 Personen war die Müllsammelaktion "Rama-Dama" des Bündnisses für Familien und Senioren der Gemeinde Knetzgau so gut besucht wie noch nie. Darauf weist die Gemeinde hin.

Treffpunkt war um 15 Uhr am alten Rathaus in Knetzgau. Dort wurden die Gruppen eingeteilt und die Müllzwicker verteilt, die bei der Autobahnmeisterei in Knetzgau ausgeliehen wurden.

Im Anschluss ging es direkt an die Arbeit. Durch die vielen Helfer konnten zusätzliche Gebiete gereinigt werden. Da die Aktion zeitgleich zum Weltwassertag stattfand, wurde auch entlang des Mains der Müll gesammelt. Insgesamt waren Gruppen an den Straßen Richtung Haßfurt, Hainert und Sand sowie je eine Gruppe im Neubaugebiet, im Gewerbegebiet, im Dülbig und am Mainumfeld unterwegs.

Drei Läufer der "Zabelstein Runners" aus Westheim nahmen ebenfalls an der Aktion teil. "Plogging" ist ein neuer Lauftrend, bei dem die Teilnehmer beim Joggen den Müll am Wegrand einsammeln.

Die Ausbeute war beachtlich. Eine komplette Ladefläche eines Bauhof-Pritschenanhänger war zum Ende der Aktion um 17 Uhr komplett mit gesammeltem Müll bedeckt. Als Dankeschön gab es zum Abschluss noch eine Brotzeit für alle fleißigen Helfer. Sehr erfreulich war laut Gemeinde, dass viele Kinder und Jugendliche an der Aktion teilnahmen. Zwar konnte niemand eine Antwort auf die Frage der kleinsten Helfer geben, warum Erwachsene ihren Müll in die Natur werfen, anstatt daheim in die Tonne zu geben. Aber sicherlich trug die Aktion "Rama-Dama" zum besseren Verständnis für Natur und Umwelt bei. red