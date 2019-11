Knetzgauer Musikverein gibt Adventskonzert

Der Musikverein Knetzgau veranstaltet am Sonntag, 1. Dezember, um 16.30 Uhr sein Adventskonzert in der Bartholomäus-Kirche in Knetzgau. Die Musiker treffen sich zur Generalprobe am Freitag, 29. November, um 19.15 Uhr in der Kirche. Der Aufbau im Gotteshaus beginnt bereits um 18.15 Uhr. Der Aufbau im Außenbereich startet am Sonntag um 14.15 Uhr. Zum Einspielen werden die Musiker gebeten, um 15.30 Uhr in der Kirche zu sein. Der Musikverein gestaltet das Konzert mit Stücken aus seinem breiten Repertoire. Das Adventskonzert gehört zum Jahresprogramm der Musiker. Foto: Musikverein Knetzgau/Archiv