Knetzgauer Kinder helfen Bienen

christiane reuther Das Institut für Biodiversitätsinformation (IfBI) in Ebern hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schüler- und Jugendgruppen unter Anleitung von Experten die Blütenvielfalt als blühende Inseln für Bienen und Schmetterlinge erfahrbar zu machen. Am Wochenende brachte eine Schülergruppe aus der Gemeinde Knetzgau unter Anleitung der Naturpädagogin Andrea Zech vom IfBI am Raiffeisenplatz in Knetzgau Blumensamen aus. "Wir blühen auf" ist der Titel des Projekts.

Auf einer zehn Quadratmeter großen Fläche, die die Gemeinde Knetzgau als Kooperationspartner zur Verfügung stellte, hatten im Vorfeld Mitarbeiter des Bauhofs die Grasnarbe abgehoben und ungewaschenen Sand abgeladen. Diesen verteilten die Kinder emsig, ausgerüstet mit Spaten und Rechen, um anschließend den Blumensamen auszubringen und mit den Schuhen festzutreten. Jetzt hoffen die Kinder, dass sich ihre Mühe lohnt und sich nach der Anpflanzaktion, die auch an der Dreiberg-Schule und in der Alltäger Straße in Knetzgau ausgeführt wurde, die Fläche in eine blühende Insel für Wildbienen und Schmetterlinge umwandelt.

Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe, um aktiv an dem Projekt mitzuarbeiten, wie Andrea Zech erklärte. Dieses wird vom Umweltministerium und der Umweltbildung vom IfBI gefördert. Die Buben und Mädchen lernen dabei verschiedene Projektinhalte.

Nach einer Einführung in die Welt der Insekten, ihre Ansprüche an den Lebensraum und an lebensnotwendige Nahrungspflanzen lernen die Kinder die Tiere in der Praxis kennen. Mit einer altersentsprechenden Kartierung dürfen sie bestimmte Flächen genauer untersuchen und unter Anleitung von Experten eine Bestandsaufnahme der Strukturen machen. An geeigneten Stellen werden Nistplätze für Insekten geschaffen und selbst gebaute Insektennisthilfen zum Monitoring aufgestellt.

Kompetenzen

Nach erfolgreichem "Aufblühen" wird eine weitere Bestandsaufnahme der Insekten auf den Blühflächen angefertigt, wie Zech erklärte. Ziel des Projektes sind verschiedene Handlungskompetenzen. Die Kinder erwerben unter anderem die Fähigkeit, erlerntes Wissen an andere weiterzugeben. Zudem wird der persönliche und emotionale Bezug zu den oft kleinen und unauffälligen Insekten gefördert. "Jeder kann etwas tun und gemeinsam können wir viel erreichen", ist sich die Naturpädagogin sicher.

Der Abschluss des Projektes ist eine selbst organisierte Informationsveranstaltung im Siedlerheim in Knetzgau, um die Bevölkerung auf die Arbeit der Schüler aufmerksam zu machen. Dabei wollen die Schüler über ihr Projekt informieren, Wissen, Resonanzen und Ergebnisse ihrer Kartierung weitergeben, um so zu Multiplikatoren für die Bevölkerung zu werden. Die kleinen ausgebildeten Wildbienen-experten geben zudem Anleitung, wie jeder Grundstücksbesitzer im eigenen Garten selbst eine Blühwiese anlegen kann, um so die Nahrung für Wildbienen zur Verfügung zu stellen.